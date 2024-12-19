Küçükçekmece'de Asayiş Uygulaması: 28 Gözaltı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Asayiş Uygulaması: 28 Gözaltı

Küçükçekmece'de yapılan uygulamada 28 suçlu gözaltına alındı, 12 bin kişi sorgulandı.

19.12.2024 11:50
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Küçükçekmece'de, polisin asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ile Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerince, dün akşam, ilçede işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 12 bin 643 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi, 3 yoklama kaçağı ve 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetlenen 60 iş yerinde ise kurusıkı tabanca, 137 fişek, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toplam 4 bin 28 araç ve motosikletin durdurulup incelendiği uygulamada 28 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde, 321 sürücüye işlem yapılırken toplam 1 milyon 296 bin 114 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Asayiş Uygulaması: 28 Gözaltı - Son Dakika

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