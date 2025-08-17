Küçükçekmece'de Bıçaklı Aile Tartışması: Saldırgan Pencereden Atladı

Küçükçekmece'de ailesine bıçakla saldıran kişi, ekiplerin balkona sığınan annesini kurtarmaya çalıştığı sırada 3. kattan atlayarak yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi, Fidan Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında yaşayan Ergin Y, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içinde yaşanan tartışma sonrası evdekilere bıçakla saldırdı.

Komşuları, evde bulunan kız kardeşi kurtarırken, saldırgan, erkek kardeşini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Saldırganın annesi ise korunmak için kendisini balkona kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, anneyi sığındığı balkondan merdiven aracıyla almak istediği sırada Ergin Y, evin penceresinden atladı.

Park halindeki aracın üzerine düşerek yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.