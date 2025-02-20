Küçükçekmece\'de Bina Çatlama Şüphesi ile Tahliye Edildi

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KÜÇÜKÇEKMECE'de 7 katlı bir binada gelen sesler üzerine çatlama şüphesi ile tahliye edildi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Binadan gelen sesler üzerine vatandaşlar, binada çatlama şüphesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye ederek önlem aldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.