Küçükçekmece'de Bodrum Yangını

Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Yeni Mahalle 5. Engin Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
