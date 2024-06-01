KÜÇÜKÇEKMECE'de Güvercin Besleyen İsmail Geleç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Güvercin Besleyen İsmail Geleç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE\'de Güvercin Besleyen İsmail Geleç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de boş arsada güvercin besleyen İsmail Geleç, otomobille gelen maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Geleç, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

01.06.2024 10:13
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KÜÇÜKÇEKMECE'de, boş arsa üzerinde güvercin besleyen İsmail Geleç, otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Geleç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre boş arsa üzerinde güvercin besleyen İsmail Geleç, bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsmail G.'ye kurşun yağdıran şüpheliler, geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan İsmail G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İsmail Geleç'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'de Güvercin Besleyen İsmail Geleç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'de Güvercin Besleyen İsmail Geleç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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