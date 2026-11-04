Küçükçekmece'de otomobilin motoru alev aldı, yangın otomobilde hasara yol açtı

Küçükçekmece'de otomobilin motoru alev aldı, yangın otomobilde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde Sefaköy istikametine giden otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarında durdurup indiği araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar gördü.
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halkalı Caddesi'nde Sefaköy istikametinde ilerleyen otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü yol kenarında durdurduğu aracından indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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