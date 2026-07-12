Küçükçekmece'de, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde giden siyah renkli araçtan çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucunda olay yerinde 10 boş kovan bulundu.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapılan gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Rasgele Ateş Açan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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