Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı, 7 fişek ele geçirildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı, 7 fişek ele geçirildi

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Küçükçekmece'de 17 Ekim'de iş yerinin önünde bir kişiye silahla ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, 18 Ekim'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların üzerinde ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken saldırının husumet nedeniyle yapıldığı belirlendi.

Küçükçekmece'de bir kişiye silahla ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de Kanarya Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde D.B'ye (34) silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yüzünü maskeyle gizleyen şüphelinin, D.B'ye ateş ettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.A. (36) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.K'yi (38), Söğütlüçeşme Mahallesi'nde kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Saldırının, H.K. ile D.B. arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
KüçükçekmeceGüvenlik3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı, 7 fişek ele geçirildi - Son Dakika
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