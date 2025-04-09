Küçükçekmece'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki etkinlikte, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi katılımcılarla buluştu. Öğrencilerin, emniyet teşkilatının fedakarlıklarını anlatan çizimleri ilgi gördü.
Programda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, 180 yıllık şanlı geçmişe sahip emniyet teşkilatının doğum gününü kutladıklarını dile getirerek, polislerin halkın güvenliği ve esenliği için gece-gündüz demeden çalıştığını belirtti.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediğini aktaran Anteplioğlu, "Bugün de öğrencilerimizin hazırladığı resim sergisini birlikte gezdik. Özellikle şehitlerimizi anlatan çalışmalar bizi oldukça duygulandırdı. Gençlerimizin bu konudaki farkındalığı takdire şayan. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal'ın da katıldığı etkinlik, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü anısına pasta kesilmesinin ardından sona erdi.
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