Küçükçekmece'de yangında dumandan etkilenen kişi hastanede ölünce can kaybı 2 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece yangındaki can kaybı 2'ye yükselirken 4 kişi taburcu edildi, tedavisi süren 2 kişiden birinin durumu ağır.
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında dün çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Berkay E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edilirken tedavisi süren 2 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki binanın bodrum katında 22 Kasım'da yangın çıkmıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmış, 1 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü.
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