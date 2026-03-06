Küçükçekmece'de Yaya Kazası

Küçükçekmece'de otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halkalı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe T. ve Aysel T'ye, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Aysel T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda hızla seyreden otomobilin çarptığı yayaların yola savrulması ve çevredeki vatandaşların kazaya müdahale etmesi yer alıyor.