Küçükçekmece'de özel kız yurdunun bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gültepe Mahallesi 1012. Sokak'taki özel kız öğrenci yurdunun bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yurt tedbir amaçlı boşaltıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Yurt Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?