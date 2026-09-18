Küçükçekmece İnönü Mahallesi\'nde yıkımı yapılan 6 katlı binada çökme meydana geldi

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yıkımı yapılan 6 katlı binada çökme meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
KÜÇÜKÇEKMECE, İnönü Mahallesi'nde yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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