Küçükçekmece Metrobüs Kazası Davasında Tahliye - Son Dakika
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Küçükçekmece Metrobüs Kazası Davasında Tahliye

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi, kaza ve sonuçları tartışıldı.

16.01.2025 17:47
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Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin davada, tutuklu sanıklardan Hüseyin Pazarlı, Şafak Yıldız, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk'ün tahliyelerine hükmedildi.

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, metrobüsün şoförlüğü yaptığını, kazadan bir gün önce ise izinli olduğunu söyledi. Bu sırada mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen çalışmadaki yol değişimiyle ilgili bilgi mesajına bakamadığını öne süren Çetin, kazanın olduğu gün bindiğini araçta 15 dakika oturduğunu ancak o esnada hiçbir mesaj gelmediğini iddia etti.

Çetin, kaza günü yola çıktığını belirterek, "O yol, kör noktada açılmış. Ben görür görmez frenlemeye başladım. Kaza sonuna kadar ayağımı frenden çekmedim. Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Ben el frenini çekip tüm yolcuları boşalttım. Yaralı olan herkesin başında bekledim. Kesinlikle burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Kurtarmak için elimden gelenin fazlasını yaptım." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) denetim amiri olarak görev yapan tutuklu sanık Hüseyin Pazarlı, denetim yapmamakla suçlandığını söyledi.

Pazarlı, "Ben sadece altımda görev yapan amir arkadaşların işe gelip gelmediklerini kontrol etmekle ve yolda metrobüs kaldığı zaman yolcuların güvenli bir şekilde başka bir metrobüse aktarılmalarıyla ilgileniyorum. Ben yol yapım çalışmasıyla ilgili ne teknik bilgiye sahibim ne de denetimim var." diye konuştu.

"Metrobüs yolu çok dar"

Tutuklu sanıklar arasında yer alan, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı, 2022 yılından itibaren söz konusu yolu beton yapmaya başladıklarını ifade etti.

Beton yol imalatlarına devam ederken teknik şartnamede yer alan güvenlik tedbirlerini aldıklarını savunan Kazıcı, şöyle konuştu:

"Bu güvenlik tedbirleri dubaları kapsıyor. Bilirkişi raporunda, alınan güvenlik tedbirlerinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre olmadığı söyleniyor. Ama metrobüs yolu Karayolları Trafik Kanunu'na tabi değildir. Metrobüs yolu çok dar. Büyük uyarı tabelaları kullanamıyoruz. Bunu yapamadığımız için metrobüs şoförlerinin cep telefonu numaraları üzerinden çalışanlar haberdar ediliyor. Biz, alabileceğimiz tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz. Bu zamana kadar hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadık. Milyonluk şantiyeler yönettim. Hiçbirinde basit yaralanmalar dışında kaza meydana gelmedi. Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık."

Maktul Ferhat Uçar'ın kardeşi Murat Uçar ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada ağlayarak beyanda bulunan müşteki Şeyma Özcan, kazada bacağının kırıldığını ve o anları hatırlamadığını belirtti.

Dinlenen diğer müştekiler de olay nedeniyle zarara uğradıklarını, şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Pazarlı, Şafak Yıldız, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk'ün tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı anlatılıyor.

Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişinin "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde denetim amiri olarak görev yapan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydediliyor.

Kaynak: AA

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