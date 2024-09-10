Düğün Konvoyuna 74 Bin Lira Ceza

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Küçükçekmece ve Bayrampaşa'da, düğün konvoyunda yolu kapattığı belirlenen 14 sürücüye toplam 74 bin 56 lira ceza kesildi.

Küçükçekmece D-100 Kuzey Transit Yol Sefaköy mevkisinde düğün konvoyu oluşturarak yolu kapattığı tespit edilen bazı sürücüler hakkında sivil trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, konvoy yaptığı belirlenen 10 sürücüye toplam 60 bin 256 lira idari para cezası kesti.

Bayrampaşa'da da düğün konvoyu yaparak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Araçların plakalarından yola çıkan ekipler, kimlikleri tespit edilen 4 sürücüye toplamda 13 bin 800 lira ceza uyguladı.

Ayrıca 14 sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adli işlem yapıldı.