Kula Belediye Başkanı'na Darbe Davası - Son Dakika
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Kula Belediye Başkanı'na Darbe Davası

Belediye Başkanı Dönmez, makamında iki kişiyi darbederek çeşitli suçlamalarla yargılanacak.

18.10.2024 12:17
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Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez hakkında, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma, vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ikişer kez cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Salihli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Belediye Başkanı Dönmez'in belediyenin kilit parke taşı üretimi için sözleşme imzaladığı şirketin yetkilileri M.U. ve H.D'yi belediyenin şirketten alacağıyla ilgili konuşmak üzere makam odasına davet ettiği, ödemeye ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta M.U. ve H.D'yi aralarında koruma ve şoförünün de bulunduğu 7 belediye personeline talimat vererek tekme, yumruk ve sopalarla darbettirdiği belirtildi.

Belediye güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihaz üzerinde inceleme yapıldığı ve olayın gerçekleştiği 27 Haziran 2024 ile öncesine ait herhangi bir veriye rastlanılmadığı, cihaza bağlı hard diskteki kayıtların 28 Haziran'dan itibaren başladığı, 27 Haziran'a ilişkin kayıtların mevcut ya da silinenler arasında yer almadığının belirlendiği anlatılan iddianamede, suçlamaları reddeden Dönmez'in, "Belediyede kameraların kapalı olup olmadığını bilmiyorum, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasında herhangi bir mesuliyetim yoktur." ifadesi de yer aldı.

İddianamede, tanık C.T'nin güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili ifadesinde olaydan sonra kameralardan sorumlu belediye personeli Ö.A'nın belediyeye geldiğini anlattığına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"O geldikten sonra kameralar kapandı. Bu durumu zabıta memurlarının odasında yer alan kamera görüntülerinin kapanması ile anladım. Kameralar kapanınca zabıta memuru S.B, Ö.A'yı aradı, kameraların kapanmasının nedenini sordu. Ö.A. da 'kameralar ile sonra ilgileniriz, açacağız' deyip belediyeden ayrıldı."

Olay günü belediye binasının boşaltılması iddiasıyla ilgili inceleme yapıldığı, Kula Belediyesi binasını gören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan kontrolde 17.14 ile 17.17 saatleri arasında belediye personeli olduğu değerlendirilen 19 kişinin, saat 17.29'da ise M.U. ile H.D'nin binadan çıktığının ayrıldığı tespiti de iddianamede yer aldı.

Dönmez'in hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma, vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ikişer kez cezalandırılması istendi.

Olay

Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in "hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

Cezaevine giren ve bu süreçte geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dönmez, 29 Temmuz'da, M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dönmez'in yerine Kula Belediye Meclisi'nde 8 Temmuz'da yapılan seçimde meclis üyesi Semra Gündüz başkan vekili seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kula Belediye Başkanı'na Darbe Davası - Son Dakika

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