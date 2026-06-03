Kula'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı

03.06.2026 22:49
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Kula'da bir kahvehane önünde pompalı tüfekle yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı, saldırganlar yakalandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kahvehane önünde gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kula ilçesi Akgün Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen A.K. (35) ile Muhammet K. (35) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet K., motosiklet üzerinde bulunan A.K.'ye tokat attı. Yaşanan gerginliğin ardından A.K., yanındaki Ö.O. ile birlikte olay yerinden ayrıldı. İkametine giden A.K., yanındaki Ö.O. ile birlikte yeniden olay yerine döndü. Motosikletten hızla inen A.K., elindeki pompalı tüfekle Muhammet K.'ye doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehane önündeki Muhammet K.'nın ve olayla ilgisi olmayan Halit T.'nın (55) bacaklarına isabet etti. Bu sırada Muhammet K.'nin yanında oturan bir kişi, sandalye ile müdahale ettiği saldırganı boynunda tutarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan Muhammet K., elinden aldığı pompalı tüfeğin dipçiği ile A.K.'yi darbetti. Çevredeki diğer vatandaşların araya girmesi ile A.K. ve beraberindeki Ö.O. olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Muhammet K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

YAKALANDILAR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.K. ile Ö.O. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sıkı takibi sonucu Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesin'de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan tartışma ve sonrasında gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginlik, saldırganın yeniden olay yerine dönüp motosikletten inerek ateş açması ve sonrasında yaşanan arbede anları yer aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/KULA,(Manisa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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