Külliye'de Ramazan: Senfonik İlahiler Konseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Senfonik İlahiler Konseri" dinleyicisiyle buluştu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Senfonik İlahiler Konseri", Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirildi.

Konserde, "Dinle sözümü" ve "Uyan ey gözlerim gafletten uyan" gibi ilahiler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 15. gününde de çocukları ağırlıyor.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında bugün, geleneksel çocuk etkinlikleri, tezhip atölyesi, vantrolog gösterileri, "Elif ve Arkadaşları Müzikali", "Rafadan Tayfa Müzikali" ve "1 Çocuk 1 Dünya" programları gerçekleştirildi.

Ayrıca, bilim ve icat, bilim ve birey ve tasarım gibi atölyelerde çocuklar öğretici ve eğlendirici içeriklerle vakit geçirdi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.