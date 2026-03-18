Külliyede Ramazan Etkinlikleri Sona Erdi

18.03.2026 14:54
Ramazan boyunca çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenen Külliye, yoğun ilgiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ramazan ayı boyunca düzenlenen "Külliyede Ramazan" etkinlikleri sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen program kapsamında, ramazan süresince Külliye'de farklı yaş gruplarına hitap eden kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde konserler, sahne gösterileri, söyleşiler ve geleneksel sanatlara yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Programlarda ebru, hat ve tezhip gibi geleneksel sanatların tanıtıldığı uygulamalı atölyeler ile çocuklara yönelik oyun ve etkinlik alanları da yer aldı.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrıca kitap stantları, kültürel sergiler ve çeşitli tanıtım alanları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Ramazan boyunca düzenlenen programlara aileler ve çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Çocuklara yönelik etkinlikler ilgi gördü

Bakanlıklar tarafından açılan stantlarda, kurumların yürüttüğü çalışmalar ve projeler ziyaretçilere anlatıldı. Stantlarda, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli tanıtım etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, masal anlatımları ve eğitici atölyelerin gerçekleştirildiği etkinlikler kapsamında, farklı sanat dallarından isimlerin katıldığı söyleşi ve dinleti programları ile konserler de düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik ortamının artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Ankara, Sanat, Son Dakika

