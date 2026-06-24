Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, 8 Şüpheli Gözaltında

24.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili davada gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e ulaştı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ve çalışmaların neticesinde 3 kişi daha yakalandı. Soruşturmada gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'DE 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarını belirledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin bungalovdan birkaç saat önce ayrıldığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, şüphelilerin aracı Kocaeli'de terk edilmiş halde bulundu. Bölgede genişletilen arama çalışmalarında şüphelilerin villada saklandıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguları yapılan şüphelilerden 3'ünün bizzat kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ve devam eden çalışmalar neticesinde kaçırılma olayına ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak: DHA

Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

10:55
Alper Yeğin’in ziyareti ilçede büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in ziyareti ilçede büyük tartışma yarattı
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:03:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.