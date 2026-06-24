Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, 8 Şüpheli Gözaltında

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ve çalışmaların neticesinde 3 kişi daha yakalandı. Soruşturmada gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'DE 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarını belirledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin bungalovdan birkaç saat önce ayrıldığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, şüphelilerin aracı Kocaeli'de terk edilmiş halde bulundu. Bölgede genişletilen arama çalışmalarında şüphelilerin villada saklandıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguları yapılan şüphelilerden 3'ünün bizzat kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ve devam eden çalışmalar neticesinde kaçırılma olayına ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükseldi.