Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu, değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala'nın açılış konuşmalarıyla dün başlayan sempozyumun ilk gününde, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde estetik duyarlılık ve sanat okuryazarlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yönettiği oturumda Mustafa Sinan Genim ve Prof. Dr. Turan Koç da eğitimde düşünme ve bir arada yaşama kültürü ile sanatın kültürel süreklilikteki rolünü ele aldı.

Prof. Dr. Yusuf Özkır'ın yönettiği oturumda ise Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ve Prof. Dr. Burhan Yılmaz, müzik eğitiminin geleceği ve çocukların sanatsal yeteneklerinin keşfi üzerine görüşlerini paylaştı.

Hümeyra Şahin Oktay'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Ayhan Özer, Doç. Dr. Yıldız Mutlu Yıldız ve Eyüp Tanyıldız, görsel sanatlar ve tasarım eğitimini, güzel sanatlar liselerini ve burs imkanlarını değerlendirdi.

Sempozyumun ikinci gününde, kültür ve sanatın eğitim sistemi içerisindeki yeri ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sanat eğitimi üzerinde duruldu. "Medya, Dijital Kültür, Yeni Ortamlar ve Yeni Olasılıklar" ve "Maneviyat Ekseninde Kültür, Sanat ve Eğitim" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin'in yönettiği oturumda Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Oğuz Göksu ve Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün, yeni medya ve yapay zekanın eğitim ve sanat üretimine etkilerini konuştu.

Fethi Fahri Kaya'nın moderatörlüğündeki oturumda, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Seyfettin Toraman ve Prof. Dr. Türkan Alvan da maneviyat ekseninde kültür, sanat ve eğitim arasındaki ilişkiyi ele aldı.

Değerlendirme oturumunda ise Prof. Dr. Ümit Meriç, öğretmenler ve okul yöneticileri görüş ve önerilerini paylaştı. Bakan Yardımcısı Ökten ise sempozyumda ele alınan konuları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde değerlendirdi.

"Kültür ve sanat öğrencinin şahsiyetini inşa eden bir öğrenme alanıdır"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, sempozyumun değerlendirme ve kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, iki gün boyunca kültür ve sanat dünyasının eğitim hayatına, sosyal hayata, diğer alanlara nasıl yansıdığını ve yansıması gerektiğini istişare ettiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezine, eğilimlerine uygun olarak yetkin ve erdemli bir insanı yetiştirme hedefini koyduklarını vurgulayan Ökten, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, estetik bakış açısını, öğrenci profilinin bir parçası olarak ele alır, sanat, kültür ve görsel okuryazarlığına öğrenme sürecinde yer verir. Bu nedenle sanat ve kültür eğitimini yalnızca belirli ders saatlerine veya özel yetenek alanlarına ait bir faaliyet olarak değerlendiremeyiz. Kültür ve sanat öğrencinin dikkatini, zevkini, muhakemesini, ifade gücünü, başkasının dünyasını anlama imkanını geliştiren, kökü mazide olan atisini ve şahsiyetini inşa eden bir öğrenme alanıdır."

Disiplinler arası yaklaşımın, sempozyumda ele alınan eğitim politikalarına yansıması gerektiğine işaret eden Ökten, gayelerinin, öğrencilerin tarih, edebiyat, müzik, görsel sanatlar, mimarlık ve teknoloji arasında ilişkiler kurabilecekleri öğrenme deneyimleri tasarlanırken hayatın merkezine insanı koyan bir eğitim modeli olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Ökten, milli kimliğin ve kültürel sürekliliğin sanat yoluyla inşasında insanın varlıkla, hakikatle, değerlerle ve mana ile kurduğu ilişkinin önemine dikkati çekti.

Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim süreçlerini kültür ve sanat boyutuyla Milli Eğitim Akademisi ile güçlendirme çabası içinde olduklarını ifade eden Ökten, ayrıca öğretmenlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri ortamlar sunarken özel yetenekli öğrenciler için de sürdürülebilir gelişim modellerini oluşturduklarını belirtti.

Ökten, "Yetenek keşfi tek bir sınavın veya seçme sürecinin sonucu değil gözlem, değerlendirme, yönlendirme ve gelişim desteğini içeren uzun soluklu bir eğitim sürecidir. İnşallah milli ve yerli olan zeka ölçeğimizle, yetenek taramalarımızla, mesleki becerilere eğilimlerini ölçen bataryalarımızla bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Sempozyumda öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sanat eğitimine ilişkin görüş ve önerilerini dinleyen Ökten, oturumlarda konuşmacılar tarafından dile getirilen ve sempozyuma yazılı olarak iletilen görüşlerin rapor haline getirileceğini belirtti.

Sempozyum, değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.