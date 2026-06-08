Kültür ve Sanat Festivali 10 Haziran'da - Son Dakika
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Kültür ve Sanat Festivali 10 Haziran'da

08.06.2026 11:16
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MEB, uluslararası imam hatip liseleri için kültürel ve sanatsal festival düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kültürel birikimlerini ve sanatsal yeteneklerini bir araya getirecek "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali", 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivale, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden öğrenci ve öğretmenler katılacak.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin eğitim modeli, kültürel çeşitliliği ve medeniyet perspektifinin sanatın farklı dallarıyla ziyaretçilere aktarılacağı festival, fuaye alanı ve sahne performansı olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Fuaye alanında, Türkiye'deki 16 uluslararası Anadolu imam hatip lisesinin ortak tarihine, gelişim sürecine ve genel istatistiklerine yer verilen "Hafıza Duvarı", farklı kültür havzalarını tanıtan "Kültür Tanıtım Stantları", imam hatip liselerindeki program çeşitliliğini yansıtan tanıtım alanları ile sanal gerçeklik gözlükleriyle şehir turları deneyimi ziyaretçilerle buluşturulacak.

Alanda, uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde okuyan Türk ve uluslararası öğrenciler tarafından yapılan, medeniyetin izlerini taşıyan, dünyanın farklı ülkelerinin sanata bakışlarını yansıtan eserler de "Sanat Koridoru"nda sergilenecek.

Öğrenciler, birlik ve kardeşlik mesajı verecek

Festivalin sahne programında ise koro, orkestra, tiyatro, şiir, dans, halk oyunları, film gösterimleri gibi sahne tasarımlarıyla desteklenen çok katmanlı bir anlatı sahnelenecek.

9 bölümden oluşan sahne performansında, Endonezya'dan Hint Alt Kıtası'na, Afrika'dan Kafkaslara, Balkanlar'dan Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyanın kültürel izleri sanat aracılığıyla sahneye taşınacak.

Programda, Endonezya'nın geleneksel dansı saman dansı ve kompang ritimleri, Ahıska Türkülerinden Balkan kültürüne uzanan müzik ve gösteriler, Filistin, Afrika ve İslam coğrafyasının ortak hafızasına gönderme yapan şiir ve tiyatro performansları yer alacak.

Festivalin final bölümünde ise uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri kendi ülkelerinin bayraklarıyla birlikte Türk bayrağını sahneye taşıyarak ortak gelecek, birlik ve kardeşlik mesajı verecek.

Festivalle, uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin kültürel diplomasi alanındaki rolünün görünür kılınması, öğrencilerde aidiyet ve sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalardan gelen gençler arasında ortak medeniyet hafızasının pekiştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri

Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki Müslüman topluluklarla kültürel bağını güçlendirmek, nitelikli din görevlisi yetiştirmek ve ülkenin eğitim tecrübesini dünyaya aktarmak amacıyla uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, 2006'da hayata geçirildi.

Bu okullarla Türk ve uluslararası öğrencilerin sosyokültürel açıdan kaynaşarak kardeşlik duyguların pekişmesi, din eğitimi ve öğretimi başta olmak üzere Müslüman ülke ve toplumların ihtiyaç duydukları farklı alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesi, eğitim ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi ile ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de 12 ildeki uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden bugüne kadar 3 bin 285 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu. Bu okullarda ağırlıklı olarak Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Mısır, Filistin, Irak, İran, Bangladeş, Endonezya, Etiyopya, Kenya, Mali, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzanya, Togo, Tayland ve Uganda gibi 94 ülkeden öğrenciler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Sanat Festivali 10 Haziran'da - Son Dakika

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