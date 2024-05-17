Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Müzeleri daha erişilebilir hale getiriyoruz

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijitalleşen dünyada müzeleri daha erişilebilir hale getirmek, gençlere ve çocuklara tarihi daha yakından tanıtmak için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Müzelerin bir toplumun kültürel mirasını, tarihini ve sanatını koruyan mekanlar olduğunu vurgulayan Ersoy, müzelerin aynı zamanda ülkelerin hafızasını da güçlü tuttuğunu aktardı.

Ersoy, müzelerin korunması, geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen dünyada müzelerimizi daha erişilebilir hale getirmek, gençlerimize ve çocuklarımıza tarihimizi daha yakından tanıtmak adına önemli adımlar atıyoruz.

Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından dünyada her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü vesilesiyle kültür hazinemizi koruyarak insanlığın hizmetine sunan, özveri ile çalışan müze uzmanlarına ve değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Müzeler Günü'nü kutluyorum."