Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Valletta'da WTTC'nin üstün liderlik ödülünü aldı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Valletta'da WTTC'nin üstün liderlik ödülünü aldı

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WTTC, Türkiye'nin turizmdeki konumunu güçlendiren çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a üstün liderlik ödülü verdi. Ödül, 26. WTTC Küresel Zirvesi kapsamında Valletta'da 8 Ekim'de takdim edildi ve Ersoy tarafından sektör adına kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendiren çalışmaları ve kamu-özel sektör işbirliğine öncülük eden liderliği dolayısıyla Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) üstün liderlik ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin turizmde rekabet gücünü artıran, destinasyonlarını geliştiren ve kültürel zenginliklerini dünyaya taşıyan çalışmaları, uluslararası alanda bir ödülle karşılık buldu.

26. WTTC Küresel Zirvesi kapsamındaki ödül töreni, Malta'nın başkenti Valletta'da 8 Ekim'de yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Seyahat ve Turizmde Üstün Liderlik" alanında "WTTC Global Champion Award for Outstanding Leadership in Travel&Tourism" ödülü verildi.

Ödülü Türkiye'nin turizm sektörü ve sektör çalışanları adına kabul eden Bakan Ersoy, başarının temelinde kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

"Bu ödül, Türkiye'nin turizm vizyonunun ve sektörümüzün ortak emeğinin uluslararası takdiridir." ifadelerini kullanan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk turizminin başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için kamu ve özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz. Turizmi sürdürülebilir biçimde yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yayma, destinasyonlarımızı geliştirme, eşsiz kültürel ve doğal mirasımızı dünyaya tanıtma hedefiyle attığımız adımların uluslararası karşılık bulması, kararlılığımızı daha da artırıyor. Daha güçlü, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir turizm için aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz."

Türkiye'nin turizm atılımları ödülün gerekçesi oldu

WTTC'nin, Bakan Ersoy'a ödül verme gerekçeleri arasında Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunun güçlendirilmesine yönelik liderliği ve sektörün rekabet gücünün artırılmasına sağladığı katkılar öne çıktı.

Ülke genelinde turizm olanaklarının geliştirilmesi, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin turizm stratejisinin ilerletilmesi ve destinasyonların geliştirilmesi de ödülün gerekçeleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar da dikkati çekiyor.

TGA ile tanıtımda ortak güç

Türkiye'nin turizmde kamu-özel sektör işbirliğinin önemli örneklerinden biri olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), sektörün ortak tanıtım hedefleri etrafında buluşmasını sağlıyor.

Türkiye'nin destinasyonlarının, kültürel ve doğal zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürüten TGA, Türkiye'nin turizmdeki marka değerinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sunuyor.

Küresel turizmin önde gelen şirketlerini temsil ediyor

WTTC, küresel seyahat ve turizm özel sektörünü temsil eden en üst düzey uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor.

Konseyin üyeleri arasında ülkelerin turizm otoriteleri, dünyanın önde gelen otel grupları, havayolları, havalimanları, kruvaziyer şirketleri, tur operatörleri ve seyahat teknolojisi şirketlerinin CEO ve başkanları bulunuyor.

Turizmin küresel ekonomiye ve istihdama katkısına ilişkin araştırmalarıyla da öne çıkan WTTC, kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun geliştirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Kaynak: AA
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