Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada B.T'nin otomobilini durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir miktar tütünlere emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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