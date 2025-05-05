Kum Fırtınası El-Kasim'i Vurdu - Son Dakika
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Kum Fırtınası El-Kasim'i Vurdu

Suudi Arabistan'ın el-Kasim bölgesinde kum fırtınası görüş mesafesini azaltarak yaşamı olumsuz etkiledi.

05.05.2025 12:17
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Suudi Arabistan'ın el-Kasim bölgesi, hafta sonu şiddetli bir kum fırtınasının etkisi altına girdi.

Kasim şehri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı, gökyüzü turuncuya büründü ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kasim kentinde 3 Mayıs'ta başlayan kum fırtınası, şehirde etkili oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, pazar günü de süren fırtınanın şiddetiyle gökyüzünün turuncuya döndüğü ve görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği görülüyor.

Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, kum fırtınasının etkilerini gösteren görüntüler ve fotoğraflar paylaştı. Burada kentin bir kısmının karanlığa gömüldüğü, araçların ilerlemekte zorlandığı ve insanların günlük yaşamlarının aksadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dışarı çıkmamaları, araç kullanacakların ise dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kum Fırtınası El-Kasim'i Vurdu - Son Dakika

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