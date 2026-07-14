Kumluca'da Çarşıiçi Caddesi kaldırımları tamamlandı - Son Dakika
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Kumluca'da Çarşıiçi Caddesi kaldırımları tamamlandı

14.07.2026 09:54
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Antalya Kumluca'da Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde 500 metre uzunluğunda ve bin 500 metrekarelik kaldırım yapım çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaya ulaşımını güvenli ve konforlu hale getiren çalışmalarla kent estetiğine katkı sağladıklarını belirtti.

ANTALYA (AA) Antalya'nın Kumluca ilçesinde Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yürütülen kaldırım yapım çalışmaları tamamlandı.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde 500 metrelik güzergahta toplam bin 500 metrekare kaldırım yapıldı.

İlçe merkezinde yoğun olarak kullanılan caddede tamamlanan çalışmayla yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla ilçe merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla kent estetiğine de katkı sağladıklarını ifade eden Avcıoğlu, "Belediye olarak bu yılki çalışma planımızda ilçe merkezimizde sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapıyoruz. Altyapısını bitirdiğimiz caddelerimizde üst yapıları tamamlayarak sıcak asfalt yapıyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar ilçe merkezimizde bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne çıkarak en fazla çalışmayı yapmak." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kumluca'da Çarşıiçi Caddesi kaldırımları tamamlandı - Son Dakika
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