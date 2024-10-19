Kumluca\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm kızılçam ormanı ve 1 ev zarar gördü.

Kumluca'ya bağlı Yeni Kışla Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 uçağın havadan su boşalttığı yangın bölgesinde 10 arazöz, 3 su tankeri ve dozer ile çok sayıda personel de karadan çalışma yaptı. Alevlerin arasında kalan Osman Gazlıgöl'e ait tek katlı ev de yangından etkilendi. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 dönüm kızılçam ormanı ve bir ev zarar gördü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Ramazan SARIKAYALI