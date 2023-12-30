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Kumluca'ya 50 dönümlük alanda ikinci bal ormanı

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan Bal Ormanı'nda bin adet lavanta ve 25 bin adet biberiye fidanı dikildi. Sarıkavak Mahallesi'nde kurulan Bal Ormanı, arıların portakal çiçeğinden polen alabilmeleri için portakal bahçelerine yakın bir alanda yer alıyor.

Kumluca\'ya 50 dönümlük alanda ikinci bal ormanı
30.12.2023 - 19:38,
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Kumluca'ya 50 dönümlük alanda ikinci bal ormanı

Bin adet lavanta, 25 bin adet biberiye fidanı dikildi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde Biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi ve arıcılığının desteklenmesi amacıyla "Bal Ormanı" kuruldu.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli bir işlevi ifa eden arıların bal, polen gibi ürünleri üretirken aynı zamanda tabiattaki tozlaşmanın yüzde 85'i bal arıları tarafından gerçekleştirildiği göz önünde bulundurularak iki ayrı "Bal Ormanı" kuruldu. İlk Bal Ormanını 2021 yılında Beşikçi Mahallesinde kuran Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ikinci Bal Ormanını da Sarıkavak Mahallesinde kurdu.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bal Ormanı kurulan Sarıkavak Mahallesinde Orman Genel Müdürlüğü Ar- Ge Ekipleri tarafından Biberiye otu ekimi denenmiş, Verimli sonuçlar alınmıştı. Bu olumlu deneme çalışmasının ardından Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri de 5 Hektar (50 Dönümlük) alanda 3 Bin adet Lavanta, 25 Bin adette Biberiye fidanı dikimini gerçekleştirdi. Sarıkavak Mahallesine kurulan Bal Ormanındaki arazi eğimli olmasından dolayı arıcıların arı kovanlarını koyması için 7 tane teras yapıldı. Bal Ormanı içine bir adette çeşme yapıldı.

Kumluca Sarıkavak Bal Ormanı arıların portakal çiçeğinden de polen alabilmeleri için portakal bahçelerine yakın bir alanda kuruldu.

Bal Ormanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan; " Burası Kumluca Orman İşletme Müdürlüğümüzün ikinci bal ormanıdır. 2021 yılında Beşikçi bal ormanını kurmuştuk. İkinci Bal Ormanı olarak da Sarıkavak Bal Ormanı'nı olarak kurmayı planladık. Projemiz yaptık. Projelerimiz onaylandı. Şu anda da bal ormanımızın gerçekleştirmesini yapıyoruz. Buraya bal ormanı planlarken 6 - 7 tane arı kovanlarının konulabileceği teraslar yaptık. Oralarda arılar konaklayacak. Arıların sularını içebilmeleri için çeşme yaptık. Arılar ve insanlar çeşmelerden sularını içecek. Çeşmenin önüne bir de havuz yaptık. Bin adet lavanta, 25 Bin adet de biberiye fidanı diktik. Burayı planlarken Kasapçayırı Mahallesinin portakal bahçelerini de hesaba kattık. Arılar portakal çiçeğinde bal toplamasını hedefledik. Arıcılarımızın lavantalarımızdan, biberiyelerimizden ve portakal çiçeklerinden bal almalarını amaçladık" dedi.

Kaynak: İHA
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