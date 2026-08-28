Kumru Yavrusu 'Boncuk' Hayata Döndü - Son Dakika
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Kumru Yavrusu 'Boncuk' Hayata Döndü

Kumru Yavrusu \'Boncuk\' Hayata Döndü
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Çankırı'da bir esnaf, yuvasından düşen tek gözlü kumru yavrusuna sahip çıkarak bakımını üstlendi.

Çankırı'da yuvasından düşen ve doğuştan tek gözü olmayan kumru yavrusu, kendisini bulan esnafın dükkanında yeniden hayata tutundu.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde 15 yıldır bakkal işleten Murat Uzun, 5 Temmuz'da dükkanının önündeki çınar ağacının altında kumru yavrusu gördü.

Yavruyu eline aldığında doğuştan tek gözü olmadığını fark eden Uzun, yavru kuşun yuvasından düştüğünü düşünerek annesi alsın diye bir süre ağaç dallarında bekletti. Annesi tarafından alınmayan yavru kuşa su ve yem veren Uzun, kuşun bakımını üstlenmeye karar verdi.

İş yerinde bulunan eski bir kuş kafesini hazırlayan Uzun, kafese su ve yem koyarak yavruya özenle baktı.

"Boncuk" adı verilen ve günler geçtikçe tüyleri ve kanatları gelişen kumru, artık kafesten çıkarak iş yerinde uçmaya başladı.

Uzun, AA muhabirine, yaklaşık 20 gündür kumru yavrusuyla birlikte yaşadığını söyledi.

Kumru yavrusunu bulduğunda tüylerinin tam olarak çıkmadığını ve uçamadığını anlatan Uzun, "Kanat kısmı, tüyleri gayet güzel gelişmeye başladı, uçuyor da. İsmini de 'Boncuk' koydum. Sıkıntısı, yarası yok ama sadece doğuştan tek gözü maalesef yok. Muhtemel annesi de bazı canlılar böyle hasta olan kuşları atıyormuş yuvadan. Bu da herhalde yuvadan bu şekilde atıldı. Ben de sahiplendim. Bir süre daha bakıp doğaya salacağım." diye konuştu.

"Boncuk"u buğday, muhabbet kuşu yemi, bulgurla beslediğini anlatan Uzun, yıllardır hayvanlarla ilgilendiğini, kumru yavrusu bakımını üstlenmenin kendisi için farklı ve güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Uzun, "Doğaya salmak istemiyorum ama kafeste de sıkıldı, doğa hayvanı sonuçta. İlerleyen zamanda şehirde değil de daha sakin bir ortamda doğaya bırakacağım, aramızda çok güzel bir dostluk oluştu inşallah geri gelir diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Çankırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumru Yavrusu 'Boncuk' Hayata Döndü - Son Dakika

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