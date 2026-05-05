Kundakçı Ailesi'nden Şüpheliye Yönelik Yeni Talep

05.05.2026 23:34
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

ÜMRANİYE'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, cinayet şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede, suç vasfının hatalı olduğu, Kadayıfçıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan değil 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ümraniye'de meydana gelen olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Kundakçı ailesi ise avukatları aracılığıyla mahkemeye sundukları dilekçede, suç vasfının hatalı belirlendiğini savundu. Dilekçede, şüphelinin olay yerine silahını kullanmaya hazır şekilde geldiği belirtilerek, eylemin önceden planlandığı ileri sürüldü. Bu nedenle suçun 'tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

'İDDİANAMEDE HATALI DEĞERLENDİRMELER YAPILMIŞTIR'

Aile avukatının dilekçesinde ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız'ın dosyada tanık olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu. Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.

Kaynak: DHA

