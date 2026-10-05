Kuneytra\'da serbest bırakılan iki genç, İsrail hapishanelerindeki ihlalleri anlattı

KUNEYTRA/ ŞAM – MUHAMMED KARABACAK - Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında İsrail güçlerince alıkonulan ve aylarca farklı cezaevlerinde tutulduktan sonra serbest bırakılan iki genç, Megiddo, Ofer ve Sde Teiman gibi askeri hapishanelerde maruz kaldıkları hak ihlallerini anlattı.

Kuneytra'ya bağlı Ruveyhine köyünden lise son öğrencisi Beşşar el-Casem ile Turunç köyünde hayvancılık yapan Vedi Bekr, herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden ve suçlama yöneltilmeden İsrail güçlerince aylarca alıkonuldu.

Turunç köyünden Vedi Bekr, 14 Haziran 2025'te alıkonulduğunu belirterek, "Yolda hayvanlarımı otlatırken beni durdurdular. İşlemin sadece 5 dakika süreceğini söylediler ancak esaretim 1 yıl, 3 ay, 15 gün sürdü." dedi.

İlk olarak götürüldüğü cezaevinde bir ay boyunca elleri kelepçeli tutulduğunu ifade eden Bekr, "Sde Teiman Hapishanesi'nde tek bir soru dahi sorulmadan, neden tutulduğumu bilmeden bir ay geçirdim. Ardından Ramallah'taki Ofer Hapishanesi'ne sevk edildim ve orada 3 ay kaldım. Tekrar Sde Teiman'a getirilerek 9 ay daha tutulduktan sonra son 3 ayımı Megiddo Hapishanesi'nde geçirdim." bilgisini paylaştı.

"Hayatım boyunca yanlış bir şey yapmadım, hiçbir örgüte üye olmadım"

Herhangi bir siyasi ya da askeri yapıyla bağının bulunmadığını ve kendisine hiçbir resmi suçlama yöneltilmediğini vurgulayan Bekr, "Hayatım boyunca yanlış bir şey yapmadım, hiçbir örgüte üye olmadım. Bize yaşatılanlar tamamen haksızlıktı. Serbest bırakıldığımda kendimi yeniden Suriye topraklarında bulacağımı tahmin bile etmiyordum. Şu an hissettiğim sevinç kelimelerle tarif edilemez." diye konuştu.

-"Esaret nedeniyle bir eğitim yılım tamamen kayboldu"

Geçen yılın sonlarında evinden gözaltına alınan ve 1 yıl 1 ay boyunca alıkonulan Beşşar el-Casem ise yaklaşık 10 ayını Sde Teiman, 3 ayını ise el-Celme hapishanesinde geçirdiğini söyledi.

Özellikle el-Celme'deki sürenin neredeyse tamamını hücre hapsinde geçirdiğini aktaran Casem, "Sorgulamalar sırasında bana sadece işim ve kişisel hayatımla ilgili sorular soruldu, somut hiçbir suçlama yöneltilmedi. Lise öğrencisiydim ve bu esaret nedeniyle bir eğitim yılım tamamen kayboldu" şeklinde konuştu.

Tahliyesinin ardından hayatının en büyük sürprizlerinden biriyle karşılaştığını belirten Casem, "Alıkonulmadan önce lise son sınıf sınavlarıma girmiştim. Özgürlüğüme kavuştuğumda ailemin ben hapisteyken Şam Üniversitesi'ne kaydımı yaptırdığını öğrendim." dedi.