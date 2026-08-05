Kur'an Kursu Öğrencileri ve Engellilere Etkinlik
Giresun'da düzenlenen etkinlikte Kur'an okundu, ilahiler söylenerek dayanışma vurgulandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Nedim Urhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğinde Gülburnu köyü Kıran Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.
İlçe Müftüsü Haki Özgül, yaptığı konuşmada, gençlerin manevi gelişimi ve toplumsal dayanışma bilincinin önemini vurguladı.
Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikram edildi.
Kaynak: AA
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