Tokat'ın Pazar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ile vatandaşlar katıldı.
Programda çocukların yıl boyunca hazırladığı etkinlikler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinlikte çocukların sahne performansı beğeni topladı.
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