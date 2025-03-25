Kuraklık Tokat'ın Titanik'ini Ortaya Çıkardı - Son Dakika
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Kuraklık Tokat'ın Titanik'ini Ortaya Çıkardı

Tokat'ta Almus Barajı'ndaki kuraklık, yıllar önce batan teknenin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

25.03.2025 13:57
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Kuraklık Tokat'ın Titanik'ini gün yüzüne çıkarttı

TOKAT - Tokat'ta kuraklık nedeniyle suyu çekilen Almus Barajı'nda, yıllar önce batan ve "Tokat'ın Titanik'i" olarak anılan tekne gün yüzüne çıktı.

İl genelinde yetersiz yağışlar ve yanlış sulama yöntemleri nedeniyle barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu durumdan etkilenen Almus Barajı'nda da su seviyesi büyük oranda azalırken, yıllar önce fırtına nedeniyle batan ve "Tokat'ın Titanik'i" olarak anılan tekne tamamen gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz aylarda sadece tente kısmı görülen geminin, baraj suyunun daha da çekilmesiyle tamamı ortaya çıktı. Kuruyan baraj gölü, dron ile havadan görüntülendi. Uzun yıllardır su altında kalan teknenin hurda yığınına döndüğü görülürken, kuraklığın etkileri bir kez daha gözler önüne serildi.

Teknenin tamamen gün yüzüne çıktığını söyleyen Seyfullah Şahin; "Her yıl kış aylarında su geriliyor. Yazın da kurak gitti. Bahar inşallah tekrar dolar. Gemi tamamen çıktı. Sahip çıkan yoktur. Şu an çekilip alınsa alınır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuraklık Tokat'ın Titanik'ini Ortaya Çıkardı - Son Dakika

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