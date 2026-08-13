Kuran Kursunda Heimlich Mucizesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kur'an-ı Kerim kursunda soluk borusuna kek parçası kaçan kız öğrenci, cami imamının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Akkuş Camisi'nde yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilere kek ikram edildi. Bu sırada bir kız öğrencinin soluk borusuna kek parçası kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden caminin imamı Muhammed Acar, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

İlk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Acar, öğrencinin solunum yolunu tıkayan parçayı çıkarmayı başardı.

Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, imam Acar'ın öğrencinin bulunduğu alana koşarak geldiği ve Heimlich manevrası yaptığı yer alıyor.

Öte yandan, imam Muhammed Acar'ın yaklaşık 10 yıl önce camiye gelen sağlıkçılardan Heimlich manevrasını öğrendiği ifade edildi.