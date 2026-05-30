Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüş yoluna çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'daki çevre yollarında yoğunluğa neden oldu.
Araçlar, İzmir, Konya, Ankara, Antalya ve Kütahya güzergahlarında akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
