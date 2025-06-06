Kurban Bayramı\'nda \'Acemi Kasap\' Kazaları

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan bazı kişiler, hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

Sakarya'da 293 kişi yaralandı

Sakarya'da yaralanan 293 kişi, hastanelere başvurdu.

Ailesiyle köyde kurban keserken yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sinan Küçükbileci, parmağına 6 dikiş atıldığını söyledi.

Küçükbileci, daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Aslında bu işi bizim değil, kasapların yapması lazım. Eski gelenek olduğu için özellikle köy yerlerinde kendimiz yapıyoruz. O yüzden böyle ufak kazalar oluyor. Allah başka keder vermesin." dedi.

Kocaeli'de 286 kişi hastaneye başvurdu

Kocaeli'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 286 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesenlerden bazıları, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle, bazıları ise kontrol altına almaya çalıştıkları hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Başiskele'de kurban keserken elinden yaralanan Sadık Uymaz, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından başından geçenleri gülerek anlattı.

Elinin bıçakla değil, hayvanın kemiğiyle çizildiğini belirten Uymaz, "Tedavimizi olduk, çok şükür. Tecrübemiz var ama yanımızdaki arkadaşların da tecrübeli olması gerekiyor. Kurban kesmeye devam edeceğiz. Herkese iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bartın'da 19, Düzce'de 116, Bolu'da 102, Zonguldak'ta 25 kişi hastaneye başvurdu

Bartın'da kurban keserken kendini yaralayan 19 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Kendi imkanları ya da ambulanslarla hastaneye götürülen vatandaşlar, hastanelerde yoğunluğa neden oldu. Yaralanan 19 kişi, hastanelerde tedavi edildi.

Düzce'de 116, Bolu'da 102 ve Zonguldak'ta 25 kişi, kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yakınları tarafından ya da ambulansla hastanelere getirilen kişilerden tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.

Kurban keserken yaralanarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gelen İbrahim Şengöz, hayvanın boynuz darbesiyle yaralandığını aktardı.

Şengöz, 20 yıllık kasap olduğunu belirterek, hayvanı zapt edemediklerini söyledi.