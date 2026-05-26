Kurban Bayramı'nda Dikkat!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Diyetisyeni Dilara Demirkan, Kurban Bayramı'nda en büyük tehlikenin fazla yemek değil, 'diyet bozuldu' psikolojisi olduğunu vurguladı. Yeni kesilen etin dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiğini, bayram sonrası 2-3 kiloluk artışın yağ değil ödem olduğunu, öğün atlamanın kontrolsüz beslenmeye yol açtığını belirtti. Ayrıca çay ve kahvenin fazla tüketiminin şişkinlik yapabileceğini, su tüketiminin artırılması gerektiğini ifade etti. Bir öğünle diyetin bozulmayacağını, önemli olanın dengeyi korumak olduğunu söyledi.