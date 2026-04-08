Kurbanlık Fiyatları Yolda İkiye Katlanıyor

08.04.2026 08:39
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında kurbanlık fiyatları, nakliye ve yer kiralamaları nedeniyle önemli ölçüde artış gösteriyor. Anadolu'dan gelen kurbanlıkların maliyetleri, büyükşehirlerde iki katına çıkabiliyor. Üreticiler, aracı zincirinin fiyatları artırdığını belirtirken, İstanbul'daki yer kiralarının üretim maliyetlerini aştığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de mutfak enflasyonunun simgesi olan 'tarlada 5, markette 50 lira' denklemi, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yaşanıyor. Anadolu'dan gelen kurbanlıklar, büyükşehirlere ulaşana kadar akaryakıt, nakliye, çadır ve aracılık maliyetleriyle lüks tüketim ürününe dönüşüyor. Örneğin, Doğu Anadolu'dan İstanbul'a bir tırın nakliye maliyeti 90.000 TL'yi buluyor, bu da her hayvana yola çıkmadan önce 3-4 bin TL yol faturası bindiriyor.

Yol boyunca yaşanan stres ve sıcaklık nedeniyle oluşan canlı fire, besicinin ilk gizli maliyeti oluyor. Ancak asıl maliyet şoku büyükşehir girişlerinde yaşanıyor; İstanbul'da bir çadır parselinin 15 günlük kirası 120 bin TL'den başlıyor, bazı alanlarda 200 bin TL'yi aşıyor. Çadır ve bakım masrafları eklendiğinde, üreticinin ilk satıştan önce 150 bin TL harcaması gerekiyor.

Rakamlar arasındaki uçurum pazarın gerçek yüzünü ortaya koyuyor: Erzurum, Kars veya Amasya'dan çıkan 600 kilogramlık bir büyükbaş, üreticide 145-175 bin TL iken, İstanbul'da 240-350 bin TL'ye çıkıyor. Küçükbaş piyasasında ise 50 kilogramlık bir koyunun fiyatı üreticide 11-13 bin TL iken, büyükşehirlerde 22-25 bin TL'ye ulaşıyor. Hayvanın şehre gelmesiyle fiyatının neredeyse ikiye katlanması, üreticinin emeğinden çok sistemin boşluklarının bir sonucu olarak görülüyor.

Kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde aracı zinciri başrol oynuyor; tüccarlardan yer tahsisçilerine kadar her el maliyeti artırıyor. Pazarlık anında devreye giren çığırtkanlar ve kesim organizatörleri de eklenince, bu görünmez halkalar fiyatların ahır çıkışından itibaren ikiye katlanmasına neden oluyor. Üreticiler, İstanbul'daki yer parasının Erzurum'daki bir yıllık yem maliyetini geçtiğini belirterek, fırsatçıların pazarın kapısında da beklediğini vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
