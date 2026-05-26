Kurban Bayramında Dikkat Edilmesi Gerekenler

26.05.2026 10:58
Prof. Dr. Sebe, kurban kesiminde koruyucu önlemler alınmasını ve yaralanma durumunda yapılması gerekenleri vurguladı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, kurban kesiminde kişisel koruyucu önlemlerin alınmaması durumunda yaralanmaların yanı sıra hayvansal kaynaklı hastalıklarla da karşılaştıklarına dikkati çekerek, kuduz, tetanos ve orf hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, Kurban Bayramı klasiği haline gelen ve sonu genellikle acil servislerde biten 'acemi kasap' vakalarına karşı uyarılarda bulundu. En çok yaralanma vakalarına Kurban Bayramı'nın özellikle birinci günü rastladıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Sebe, genellikle hayvanın iyi kontrol altına alınamamasından kaynaklı 'tepme' nedeniyle yaşanan ve ölümle dahi sonuçlanabilen vakalar olabildiğini söyledi.

'KİŞİSEL KORUYUCU ÖNLEMLER ALINMALI'

Yalnızca yaralanma değil, kişisel koruyucu önlemlerin alınmamasına bağlı zoonotik, yani hayvansal kaynaklı hastalıklarla da karşılaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Bunların içerisinde kuduz, tetanos, genellikle koyun ve keçilerden insanlara deri temasıyla bulaşan viral bir enfeksiyon olan orf hastalığı var. Bunun gibi birçok hayvansal bulaşıcı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar tabi kurban kesiminden sonra gelişen durumlar oluyor. Dolayısıyla kesim öncesinde mutlaka kişisel koruyucu önlemleri almak gerekiyor. Eldiven ve çizme kullanmak, ortamın hem hayvan hem insan için steril olması lazım. Aksi takdirde ciddi anlamda bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalınıyorö diye konuştu.

YARALANMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Olası bir yaralanma durumunda yapılması gerekenlerden de bahseden Sebe, "Genellikle el, kol ve bacak yaralanmaları görüyoruz. Bu durumda kanamanın durdurulması, yaralı bölgenin yer çekiminden yüksekte tutulması, steril bir bezle o bölgeye basınç uygulanması gerekiyor. Acil servise geldiğinde biz en kısa sürede müdahale ederek öncelikle tetanos aşısı yapıyoruz, yara temizliğini yapıyoruz, kırık durumuna bakıyoruz ve gerekli durumda cerrahiye yönlendiriyoruz. Eğer uzuv kopması olan bir vaka olursa; steril bir sargı beziyle kopan organı korumaya alıp, buza direkt temas etmeden bir poşet içerisinde soğuk zincir etrafında kopan uzuvla birlikte acil servise gelmesi gerekiyor. Ama tüm bunlardan önemlisi kurban kesiminin işi bilen kişilerce yapılmasıdırö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

