Küre'de Madencilik Yarışması Düzenlendi

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde madencilik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren özel bir maden firması tarafından Madenciler Günü dolayısıyla yarışma gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmek üzere Halk Eğitimi Merkezinde tören yapıldı.

Ödül törenine Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, işletme müdürü Yaşar kara ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.