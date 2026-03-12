Küre Hastanesi\'nde İnceleme

Kastamonu Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Küre Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette Yavuzyılmaz'a, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Rıdvan Sarıkaya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Yüksel Kutlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Yıldırım, Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vahit Yıldız ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gökhan Berber eşlik etti.
Heyet, hastanede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak çeşitli birimlerde incelemelerde bulundu.
Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
