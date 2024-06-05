Küre HEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Küre HEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Küre HEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde öğrenciler spor gösterisi sundu ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz'ın konuşmasıyla gerçekleşti. Kaymakam, Belediye Başkanı, HEM Müdürü, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar da programa katıldı. Sergi, 7 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

05.06.2024 14:03
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenledi.

Küre HEM tarafından düzenlenen programda öğrenciler spor gösterisi sundu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz'ın konuşmasının ardından kursiyerlerin eserlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Programa Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, HEM Müdürü Ahmet Yazgan, öğretmen, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 7 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küre HEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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