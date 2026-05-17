Küresel Direniş Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ve Ankara Sivil Toplum Platformunca (ASTP) ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto için "Küresel İşgale Küresel Direniş" yürüyüşü düzenledi.

Çankaya'daki Safa Cami önünden başlayarak ABD Büyükelçiliğine yürüyen platformların üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Üyeler, "Dünya siyonizmden büyüktür", "Savaşa hayır" ve "Küresel işgale küresel direniş" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından platformlar adına basın açıklaması yapan ANFİDAP İstişare Kurulu Üyesi Muhammed Emin Ökçe, bugün insanlığın vicdanını ayağa kaldırmak için toplandıklarını belirtti.

İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birinden geçildiğini, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını ve küresel zorbalığın sınır tanımadığını belirten Ökçe, "Siyonist rejimin esiri olmuş ABD yönetimi, İsrail'in güvenliğini ve dokunulmazlığını merkeze alan yeni bir haydut dünya düzeni inşa etmeye çalışmaktadır." dedi.

Ökçe, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hatırlatarak, ülkede sivillerin ve çocukların hedef alınmasının ve altyapının yok edilmesinin insanlık suçu olduğunu söyledi.

İran'da, uluslararası sözleşmelerde hedef alınması yasaklanan okulların, hastanelerin, ibadethanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını anımsatan Ökçe, ülkede birçok sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ökçe, İran'da asıl hedefin İsrail'in bölgesel çıkarlarını korumak, ülkede rejim değişikliğini zorlamak, İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmak ve enerji kaynaklarına el koymak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müzakereler devam ederken yapılan saldırı, diplomasi tarihi açısından kara bir sayfa olarak tarihteki yerini almıştır. Bugün karşımızda duran gerçek sömürgeciliğin form değiştirmiş hali olan yeni haydut dünya düzenidir. Bu düzen, gücü hukukun yerine koymaktadır. Trump yönetiminin temsil ettiği bu anlayış, uluslararası sistemi zehirlemekte, devletlerin egemenlik haklarını yok saymakta, insanlığın temel değerlerini ortadan kaldırmaktadır. ABD emperyalizmi yalnızca askeri işgaller ve ekonomik yaptırımlarla değil, aynı zamanda uluslararası kurumları kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırarak da insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır."

"Halkların vicdanı ayağa kalkmaktadır"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım suçu işlediğini hatırlatan Ökçe, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, şehirlerin altyapısının yok edildiğini ve açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurguladı.

Ökçe, Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirterek, "Filistin'in egemenlik hakkını tanımayan, İsrail işgalini sonlandırmayan hiçbir anlaşma meşru değildir. Bugün devletlerin suskunluğuna karşı halkların vicdanı ayağa kalkmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Küresel Sumud Filosu aktivisti Zeynel Abidin Özkan da telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.

Dualar edilmesinin ardından katılımcılar, alandan ayrıldı.