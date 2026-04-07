Antarktika'da Eriyen Buzlar Kuzey Kore Büyüklüğünde Kara ve Maden Yatakları Ortaya Çıkarabilir

Küresel ısınma, Antarktika'yı coğrafi ve jeopolitik açıdan dönüştürebilir. Nature Climate Change dergisindeki yeni bir araştırma, Antarktika'da eriyen buzların 2300 yılına kadar Kuzey Kore büyüklüğünde bir kara parçasını ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Bu kara parçasının altında zengin maden yatakları bulunuyor.

California Üniversitesi Santa Cruz'dan Erica Lucas liderliğindeki ekip, buzul izostatik dengelenmesini de hesaba katarak üç senaryo geliştirdi. Yüksek erime koşullarında 120 bin 610 kilometrekarelik, orta düzeyde 36 bin 381 kilometrekarelik, düşük erimede ise 149 kilometrekarelik kara açılacak. Bu alanlarda bakır, altın, gümüş, demir ve platin yatakları olduğu biliniyor.

En büyük kara açılımı, Arjantin, Şili ve Birleşik Krallık'ın toprak iddialarında bulunduğu bölgelerde gerçekleşecek. Antarktika Antlaşması şu anda ticari maden çıkarımını yasaklıyor, ancak 2048'de antlaşmanın gözden geçirilmesi için bir pencere açılacak. Uzmanlar, bu durumun Antarktika yönetiminde değişikliklere yol açabileceğini, ancak zorlu koşullar nedeniyle iş birliğinin artabileceğini belirtiyor.