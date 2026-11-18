NEW Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), dünya genelinde geçen yıl patent başvurularının yüzde 6 arttığını ve 3,9 milyon ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin bir kuruluşu olan WIPO, 2025'e dair "Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri (WIPI)" raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünya genelinde geçen yıl patent başvuruları, 2024'e göre yüzde 6 artarak son 10 yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

Küresel patent başvuruları, 2025'te 3,9 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Tek başına küresel patent başvurularının yaklaşık yarısını yapan Çin'den 1,9 milyon başvuru geldi. Çin'i yaklaşık 490 bin patent başvurusuyla ABD, 466 binden fazla başvuruyla Japonya, 319 binin üzerinde başvuruyla Güney Kore ve yaklaşık 133 bin başvuruyla Almanya izledi.

Son 10 yılda Asya'nın küresel toplam patent başvurularındaki payı 9,3 puan artarak yüzde 71,2'ye yükseldi. Bu artışta, 2025'te Asya genelindeki tüm başvuruların yaklaşık yüzde 68,5'ini yapan Çin'deki güçlü büyüme etkili oldu.

Hindistan'da patent başvurusu sayısı ilk kez yılda 100 bini aştı???????. Ülkede patent başvuruları 2025'te yüzde 37,5 artarak 105 binin üzerine çıktı.

Üst üste 7. kez çift haneli büyüme kaydeden Hindistan'ın başvurularındaki artışta, güçlü ekonomik genişleme ve yükselen AR-GE yatırımlarının yanı sıra start-uplar, küçük işletmeler, üniversiteler ve bireyler için düşürülen ücretlerin patente erişimi genişletmesi etki yaptı.

Geçen yıl en çok patent başvurusu yapan ilk 20 ülke arasında Türkiye, yüzde 11,8'lik artışla başvurularında çift haneli büyüme kaydeden 5 ülkeden biri oldu. Türkiye'den 2025'te yaklaşık 13 bin patent başvurusu yapıldı.

Başvurularda "bilgisayar teknolojisi" başı çekti

Başvuru ile yayımlanma arasındaki gecikme nedeniyle tam verilerin mevcut olduğu en son yıl olan 2024'te, "bilgisayar teknolojisi" dünya genelinde yayımlanan patent başvurularında en sık yer alan teknoloji olmaya devam etti ve küresel toplamın yüzde 13,6'sını oluşturdu.

Yeşil teknolojilerle ilgili patent başvuruları da 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak yaklaşık 613 bine ulaştı. Enerji depolama alanı, tüm yeşil teknoloji başvurularının yüzde 17,4'ünü oluşturdu. Bu alanı yüzde 15,2'lik payla akıllı enerji, şebeke ve iletim ile yüzde 11,8'lik payla hava kirliliği kontrolü takip etti.

Danimarka'nın yaptığı toplam patent başvurularının yüzde 31,9'u yeşil teknolojiler alanında gelirken, bu ülke, başvurularda "yeşil teknoloji yoğunluğuyla" ilk sırada yer aldı.

Faydalı model ve tasarım başvuruları azaldı

Marka başvuruları, 2022 ve 2023'teki daralmaların ve 2024'teki yatay seyrin ardından geçen yıl yüzde 4,1 artarak 15,9 milyon sınıfa yükseldi.

Küresel tasarım başvuruları geçen yıl yüzde 4,3 azalarak 1,5 milyona, faydalı model başvuruları da yüzde 16,3 azalışla 2,7 milyona geriledi.

WIPO Genel Direktörü Daren Tang, rapora ilişkin değerlendirmesinde, jeopolitik ve makroekonomik belirsizliğe rağmen 2025'te fikri mülkiyet sisteminin güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Patent başvurularındaki büyümenin 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığına işaret eden Tang, marka başvurularının son yıllarda ilk kez artış gösterdiğini bildirdi.

Şirketlerin teknoloji odaklı iş büyümesine yatırım yaptığını vurgulayan Tang, ülkelerin ise büyüme, kalkınma ve refahın katalizörü olarak inovasyonu benimsediğini, yapay zeka ve diğer dijital teknolojilerin bu eğilimlere ivme kazandırdığını kaydetti.

Tang, "Gelişmekte olan ekonomiler endüstriyel, dijital ve kültürel inovasyonu birleştirme ve halklarının yenilikçi ve yaratıcı potansiyelinden yararlanma konusunda daha yetkin hale geldikçe, fikri mülkiyet büyüme ivmesine yön vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.