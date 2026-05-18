Küresel Sumud Filosu: Amacımız İnsani Yardım

18.05.2026 14:46
Giorgio Patti, İsrail'in iddialarını reddederek filonun sadece Gazze'ye insani yardım ulaştırdığını belirtti.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun aktivisti Giorgio Patti, İsrail'in filoya yönelik iddialarını "yasa dışı genişlemesini meşrulaştırmak için asılsız propaganda" olarak nitelendirerek "Filonun tek amacı, her zaman olduğu gibi Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve yasa dışı ablukayı kırmak. Biz, yalnızca yardım ve gönüllüleri taşıyan uluslararası bir sivil hareketin parçasıyız." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda "Vincovolo" adlı teknede yer alan İtalyan aktivist Patti, İsrail ordusunun teknelere müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Patti, diğer teknelere müdahale edildiğini görmediklerini ancak bir askeri geminin etraflarında dolanması nedeniyle kaçmak için manevra yaptıklarını belirtti.

Teknedeki herkesin işbirliği içinde olduğuna işaret eden Patti, "İsrail, yerleşik yasal çerçevenin dışında hareket etse de uluslararası denetim mekanizmalarına güveniyoruz." dedi.

Patti, uluslararası topluma uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan insan haklarını ihlal eden bir devlete karşı "dikkatli olma ve harekete geçme" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Gazze'de soykırımın apartheid sistemi gibi devam ettiğini belirten Patti, "Filistinli esirlere uygulanan idam cezası, 80 yıllık baskı tarihinin sadece en son bölümü." diye konuştu.

Patti, filoya yöneltilen suçlamalara, "misyonun şiddet içerdiği ya da terör örgütleriyle bağlantılı ya da Türkiye ile ilişkili olduğuna" yönelik iddialara ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrail'in yasa dışı genişlemesini meşrulaştırmak için asılsız propaganda sürdürdüğü açıktır. Filonun tek amacı, her zaman olduğu gibi, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve yasa dışı ablukayı kırmak. Biz, yalnızca yardım ve gönüllüleri taşıyan uluslararası bir sivil hareketin parçasıyız. Şiddet yanlısı değiliz ve her şeyden önce, her zaman yasal ve etik bir çerçeve içinde hareket ediyoruz."

Yazılı olarak demecini yolladığı sırada çok fazla vakti olmadığını aktaran Patti, teknenin dümeninde kendisinin olduğunu ve "İsrail güçlerinin geldiğini" ifade etti.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından edinilen bilgiye göre, Patti'nin bulunduğu "Vincovolo" teknesi de İsrail güçlerince alıkonuldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

