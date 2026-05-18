Küresel Sumud Filosu Gazze'ye ilerliyor

18.05.2026 13:20
İsrail'in ablukasını kırmak isteyen aktivistler, müdahalelere rağmen Gazze'ye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrail ordusunun teknelere müdahalesine rağmen seyirlerini sürdürmekte kararlı oldukları mesajını verdi.

Küresel Sumud Filosu'nun İtalya'dan denize açılan aktivist Jubair Khan ve İrlandalı aktivisti Mikey Cullen, AA muhabirine konuştu.

İtalya'dan denize açılan Küresel Sumud Filosu aktivisti Jubair Khan, filodaki "Tenaz" adlı tekneden yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in ablukasını kırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Khan, filodaki bazı teknelerin önlerinin kesilmeye başlandığını saptadıklarını aktararak "Önümüzde seyreden bazı gemilerin durdurulmaya başladığına dair haberler alıyoruz. Gördüğünüz gibi mürettebatımız hazır ve güvenlik kurallarına uyuyor. Can yeleklerimizi giydik. Uzaktan görmek çok zor ama çok büyük askeri gemiler var." diye konuştu.

Teknede iki doktorun yanı sıra ilaç ve yardım malzemelerinin bulunduğunu belirten Khan, kendi teknelerinin filonun arka kısmında yer alması nedeniyle müdahalenin daha sonra gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Khan, saldırı ihtimaline karşı hazırlık yaptıkları bilgisini paylaşarak "Sakiniz, durumumuz gayet iyi ancak yoldaşlarımızın durdurulduğuna dair haberler alıyoruz ve şu anda sadece hazırlıklarımızı yapıyoruz. ya Gazze'den ya da hapishaneden görüşürüz." dedi.

Aktivistler, İsrail ordusunun müdahalesini göze aldı

Aktivist Cullen, yolculuğunu sürdürdüğü "Giro Lama" teknesinden yaptığı açıklamada, Filistin halkına uygulanan "soykırım ve etnik temizliğe" karşı mücadele etmek için yola çıktıklarını vurguladı.

Ablukayı kırmak ve dünyanın dört bir yanından insanların Gazze'ye girmesine izin verecek bir insani yardım koridoru açmayı hedeflediklerini aktaran Cullen, İsrail ordusunun filoya müdahalesini göze aldıklarını dile getirdi.

Cullen, "(Filo) İşte bu yüzden bizden korkuyorlar çünkü biz sıradan insanlarız. Kendi dünyamızda hesap verebilirlik, sorumluluk ve eylem yapıyoruz, normal davranmıyoruz, kayıtsız kalmıyoruz ve işlerin böyle olduğunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail donanma unsurlarından "kaçmaya çalıştıklarını" söyleyen Cullen, bu kaçış aşamasına ne kadar süre dayanabileceklerini öngöremediğini belirtti.

Cullen, "Onların zamanını boşa harcadığımız her dakika, onlar için daha fazla para, daha fazla kaynak, daha fazla askeri gücü tüketmiş oluyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da hükümetlerin "işlerini yapmadığını ve görevlerini yerine getirmediğini" kaydeden Cullen, "Sıradan insanların onları hesap vermeye zorlaması, sıradan insanların örgütlenip 'Yeter artık' demesi. İşte bu yüzden İsrail bizden korkuyor. Çünkü örgütlüyüz, seferber olduk ve harekete geçiyoruz." dedi.

Cullen ayrıca, "Büyük İsrail Projesi'nin peşinde, dünyanın her yerinde savaşlar var. Onların emperyalizm ve sömürgecilik sistemine karşı duruyoruz. İsrail'i finanse eden Epstein sınıfı ve tüm tasarımcılar. İşte korktukları her şey bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

