Küresel Sumud Filosu'na İsrail Tacizi

18.05.2026 11:31
İsrail, Küresel Sumud Filosu'na ait 'Munki' teknesine saldırdı ve tacizler arttı.

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, İsrail güçlerinin filoya ait "Munki" isimli tekneye saldırıda bulunduğunu ve teknelerinin askeri gemiler tarafından taciz edildiğini duyurdu. İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin filonun Gazze ablukasını aşmasını engellemek için hazırlık yaptığını yazdı.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Filoya ait Munki teknesinin İsrail tarafından saldırıya uğradığı ve yakın tacizde bulunulduğu belirtildi.

Filo'nun sosyal medya paylaşımlarında, "Şu an tekne ile bağlantımız kopmuş durumda. İşgalci İsrail botları, Küresel Sumud Filosu'nun teknelerini askeri gemiler ve botlarla yakından taciz etmeye başladı. Barışçıl bir misyon olan Küresel Sumud Filosu hukuksuzca saldırıya uğruyor. Herkesi teyakkuzda olmaya davet ediyoruz" denildi.

Filo'da bulunan bir aktivist, yaptığı paylaşımda, "İsrail'e ait olduğunu düşündüğümüz 2 savaş gemisi görüyoruz. Zodiaclar gemilerden ayrıldı ve yelkenlilerimize doğru geliyorlar. Gazze'ye 250 mil mesafede, uluslararası sularda İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırmaya hazırlanıyor. Yelkenliler, bizim bulunduğumuz bölgeye doğru da geliyor. Tüm kardeşlerimizi, süreci yakından takip etmeye ve bu sürece tepki vermeye davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in Gazze'ye yönelik deniz ablukasını aşmasını engellemeye yönelik bugün görüşmeler yapmasının beklendiği bildirildi. İsrail Yayın Kurumu'na göre Netanyahu'nun, ablukayı sürdürmek amacıyla filodaki gemilerin kontrolünü ele geçirmesi için İsrail ordusuna yetki vermesi bekleniyor.

İsrail merkezli yayın kuruluşu Kan News'in haberine göre İsrail ordusu, uyarılara rağmen geri dönmeyi reddeden aktivistleri tutmak amacıyla gemilerinden birinde yüzer gözaltı hücresi hazırladı.

Kaynak: ANKA

